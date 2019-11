Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite miercuri dupa ce o bomba a explodat într-un vehicul în apropierea Ministerului de Interne de la Kabul, a informat un purtator de cuvânt sl Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters. Atacul nu a fost revendicat…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, care s-a declarat in pericol in tara sa, a sosit marti in Mexic, unde a obtinut azil politic, in timp ce Senatul din La Paz trebuie sa-l desemneze pe seful interimar al statului, transmite AFP. Avionul militar mexican care l-a transportat pe Morales a aterizat…

- Ministrul mexican de interne 'Olga Sanchez Cordero a decis sa-i acorde azil politic lui Evo Morales. Viata si integritatea sa fizica sunt amenintate', a declarat Marcelo Ebrard in cadrul unei conferinte de presa din Mexic. El a precizat ca guvernul a primit aceasta solicitare din partea lui Evo Morales,…

Ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, a declarat vineri ca țara sa nu se așteapta ca Statele Unite sa impuna tarife vamale pentru produsele importate din Mexic deoarece autoritațile de la Ciudad de Mexico au reușit sa reduca semnificativ migrația ilegala catre SUA, potrivit Mediafax.