- "Din verificarile efectuate a reiesit ca un barbat, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2C, ar fi parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe camp.Conducatorul auto a suferit vatamari corporale si a fost transportat la Spitalul din Slobozia, in timp ce pasagerul din dreapta a decedat", se arata…

- Un accident rutier mortal s a produs in aceasta dimineataa de 17 ianuarie, pe DN 2C la iesire din localitatea Grivita.Oficial de la IPJ IalomitaIn aceasta dimineata, pe DN 2C la iesire din localitatea Grivita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane si vatamarea corporala…

- Un accident rutier s-a produs miercuri in localitatea Scheia din judetul Iasi. Un autoturism Audi a lovit un cap de pod. O persoana a fost ranita. La fata locului au intervenit o autospeciala de interventie si stingere si un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi.

- "In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14,45, pe DN 2, in apropiere de localitatea Sinesti, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un TIR, in urma impactului…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina sambata dimineata, 18 decembrie, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de salvatori, este vorba despre un accident rutier in care este implicat un singur autoturism, produs pe drumul ce leaga orasul Navodari de localitatea Sibioara.In…

- Doua autovehicule s-au ciocnit, joi, pe DN 12, in judetul Covasna, iar o persoana a murit si una a fost ranita, anunța news.ro. ”In jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier cu victime pe DN 12 la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe catre Miercurea…