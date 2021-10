Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au fost solicitati miercuri seara sa intervina pentru salvarea unui barbat de 91 de ani, din Ramnic, care cazuse de cateva zile in apartamentul sau si nu s-a mai putut ridica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.…

- Pompierii care au intervenit pentru a stinge un incendiu ce a afectat o casa dintr-o comuna ialomițeana au facut o descoperire cutremuratoare, dupa ce au intrat in locuința respectiva – au gasit trupul fara viața al unui barbat. Salvatorii de la Garda de intervenție Slobozia au fost cei care au intervenit,…

- Potrivit IPJ Dolj, poliția a fost sesizata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in incinta unui centru comercial din Craiova, o persoana este inconștienta.La locul tragediei a intervenit și un echipaj SAJ Dolj, care a efectuat manevre de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma unei viituri care a inundat orasul Passaic din New Jersey, a declarat joi dimineata pentru CNN primarul Hector Lora, relateaza Reuters. Trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de circa 70 de ani a fost recuperat din mijlocul apelor,…

- Copila și mai mulți prieteni se jucau pe imasul din apropierea iazului. Pentru ca voia sa ajunga pe celalalt mal, fata a decis sa treaca prin iaz pentru a nu mai ocoli. La aproximativ zece metri de mal, a disparut dub apa.Una dintre prietenele care o insoteau, tot de 12 ani, a incercat sa o ajute, dar…

- O echipa de muncitori de la Apa Canal din Tecuci a intervenit in aceasta dimineața pentru lucrari de canalizare. Unul dintre muncitori, ramas la suprafața, a intrat in panica in momentul in care a costata ca cei doi intarzie sa urce și nu dadeau niciun semn. Pompierii și paramedicii au intervenit de…

- O casa de locuit din comuna Bilca a luat foc in noaptea de duminica spre luni. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus impreuna cu pompierii Detașamentului Radauți. In urma incendiului, o persoana a suferit arsuri, fiind preluata de echipajul SMURD și…