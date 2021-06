O persoană a fost reținută după ce ar fi comercializat comprimate MDMA în județele Neamț și Iași Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant delict a unei persoane, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze 18 comprimate MDMA. Ulterior, in urma verificarilor, au fost descoperite, disimulate intr-un termos, alte 106 comprimate MDMA. La aceeași data, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au efectuat o percheziție domiciliara, in urma careia au fost produse vegetal susceptibile a fi cannabis, un tocator pe care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

