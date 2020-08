O pereche de ochelari rotunzi care i-a apartinut parintelui independentei Indiei, Mahatma Gandhi a fost vanduta pentru suma de 260.000 de lire sterline (circa 288.000 de euro), a anuntat casa de licitatii East Bristol Auctions. Ochelarii au fost oferiți ,”in semn de multumire pentru o fapta buna”, Casa de licitatii a postat pe Instagram un clip video insoțit de urmatoarele precizari: „Uitati-va la momentul in care ochelarii lui Gandhi au fost adjudecati pentru 260.000 de lire sterline. I-am gasit in urma cu doar 4 saptamani in casuta noastra postala, lasata acolo de un domn al carui unchi ii primise…