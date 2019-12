O pensionară bolnavă din București, într-un război fără sfârșit cu administrația blocului: „Sigur au vrut să-mi ia casa” Dupa ce i s-a pus poprire in instanța pe pensie și ei și soțului, Floarea Fainiși s-a trezit ca figureaza in continuare cu restanțe din care nu a fost scazut niciun leu. Razboiul cu administrația a inceput in urma cu șapte ani și i-a imbolnavit pe toți membrii familiei. Fara sa aiba cunoștințele necesare ca sa descalceasca nebunia administrativa, femeia de 67 de ani este buna de plata. In martie anul acesta s-a dus totuși la poliție și a fost deschisa o ancheta.E marți seara șila blocul O2 de pe Aleea Someșul Cald e zi de plata a intreținerii. Cei mai invarsta stau puțin pe bancile din fața, la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

