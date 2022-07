Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul apei a scazut considerabil și la Cascada Ciucaș, locul ideal de balaceala pe timp de vara. Seceta iși pune tot mai mult amprenta pe raurile, lacurile și amenajarile de apa din zona. Cascada si lacul Ciucaș sunt atracții turistice naturale de importanța locala. Ele se gasesc pe cursul inferior…

- Lacul Belis-Fantanele din județul Cluj, unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din Apuseni are probleme din cauza secetei, iar nivelul apei a scazut destul de mult. La coada lacului abia daca mai curge un fir de apa, scrie ziarul local Știri de Cluj. Seceta masiva se resimte și la nivelul lacurilor…

- Nivelul apei in riul Nistru constituie 8,6 metri actualmente. In perioada 11-18 iulie, nivelul mediu al lui a constituit 8,5 metri, iar cel critic este de 8,3 metri. Așadar, deocamdata risc sa ramina Chișinaul fara apa nu exista. Informațiile au fost prezentate de responsabilii de la Apa Canal Chișinau.…

- Seceta din Italia amenința producția de ulei de masline, orez risotto și sos de roșii. In timp ce Europa este pe cale sa fie lovita de un val de caldura intensa, Italia sufera deja de cateva saptamani de o seceta fara precedent. O mare parte din nordul Italiei se confrunta de cateva zile cu o […] The…

- Autoritatile iau in calcul ca in cazul in care seceta continua, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa asigure, cu ajutorul autospecialelor, apa potabila pentru locuitorii mai multor comune.

- Dunarea a ajuns la un nivel periculos de mic, pe anumite portiuni circulatia navala se poate bloca oricand. Seceta prelungita si canicula au dus la scaderea dramatica a cotelor si debitelor unor rauri.

- Speranța de viața la naștere in Romania, și așa printre cele mai mici din Europa, a scazut puternic in anii pandemiei pana la 72,9 ani. S-a intors astfel la nivelul inregistrat in urma cu 14 ani. La fel de alarmant este faptul ca țara noastra nu a reușit sa revina la valori similare cu cele din 2019,…

- Stocul modern de spatii industriale in Romania a ajuns la aproximativ 6 milioane de metri patrati in primul semestru, judetele Cluj si Timis avand cea mai mare rata de preinchiriere, conform raportului Romania Industrial Destinations, lansat de CBRE Romania, relateaza Agerpres. Fii la curent…