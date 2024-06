Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca formatiunea sa a obtinut cele mai bune rezultate la alegeri in ultimii 20 de ani. „Putem afirma fara sa exageram ca din 2004 este cel mai bun rezultat la toate tipurile de alegeri. Aceasta noua reusita…

- Andreea Banica a fost prezenta la un eveniment desfașurat la Cluj, acolo unde a susținut un show. Cantareața spune ca la finalul prestației a fost agresata verbal de catre Toni Cottura, fostul membru de la Fun Factory, una dintre cele mai cunoscute trupe muzicale din 1990.

- Andreea Banica susține ca a fost in stare de șoc dupa ce un artist celebru, Toni Cottura, a amenințat-o și a injurat-o. Cantareața a depus plangere la Poliție și spera ca rapperul german sa fie pedepsit pentru comportamentul sau.Andreea Banica a trecut prin clipe de groaza dupa un concert recent susținut…

- Cel mai mare retro party din Romania se intampla din nou, in 7 iunie, la BT Arena din Cluj-Napoca. WE LOVE RETRO ii aduce in Romania pe doi dintre cei mai indragiți artiști: NANA și Whigfield. Pe langa aceștia, publicul se va mai intalni și cu alte nume importante ale muzicii anilor 90 și 2000. Pe 7…