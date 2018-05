Stiri pe aceeasi tema

- Netta Barzilai, reprezentanta Israelului și caștigatoarea trofeului Eurovision 2018, se afla in centrul unui scandal, dupa marea finala de sambata seara. Tanara in varsta de 25 de ani a pus in scena un spectacol inspirat din cultura japoneza, pentru melodia „Toy", insa este acuzata acum ca a incercat…

- Netta Barzilai, reprezentanta Israelului și caștigatoarea trofeului Eurovision 2018, se afla in centrul unui scandal, dupa marea finala de sambata seara. Tanara in varsta de 25 de ani a pus in scena un spectacol inspirat din cultura japoneza, pentru melodia „Toy”, insa este acuzata acum ca a incercat…

- Victoria Israelului la Eurovision 2018 a atras critici dure din partea unui finalist, care a declarat ca Netta Barzilai este castigatoarea de drept doar in masura in care concursul este vazut ca un circ.

- Conform rezultatelor dezvaluite de organizatori, castigatoarea Eurovision 2018, israelianca Netta Barzilai, a dominat si semifinalele. Interesant este insa ca reprezentantii Moldovei au avut o clasare mult mai buna in cea de-a doua semifinala, fiind pe podium cu mai multe puncte decat in finala competitiei. Va…

- Netta s-a nascut pe 22 ianuarie 1993 in orasul Hod HaSharon, unde locuieste si astazi. La o varsta frageda, s-a mutat impreuna cu familia ei in Nigeria, unde a locuit patru ani, pentru ca, ulterior, sa se intoarca in Israel. Inainte de inscrierea obligatorie in Fortele Armate Israeliene, Netta a facut…

- Marea finala Eurovision 2018, din Lisabona, a fost caștigata de Israel prin simpatica Netta Barzilai. Are doar 25 de ani, s-a nascut in Israel, dar s-a mutat impreuna cu familia ei in Nigeria pentru o buna bucata de vreme.

- Dupa lansarea melodiei in mediul virtual, Netta Barzilai este favorita tuturor la Eurovision 2018. Cantecul a avut cel mai mare impact in ceea ce privește cotele de pariuri. Peste noapte, fanii au reacționat pozitiv la melodia Nettei și s-a clasat de pe locul 19 pe prima poziție, in topul preferințelor.…