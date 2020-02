O paradă antisemită organizată în Spania cu ofițeri naziști dansând stârnește controverse Parada a fost organizata în Campo de Criptana, Castile-La Mancha, Spania. În cadrul acesteia, au participat mai mulți oameni costumați în ofițeri naziști, cu uniforme pline de sânge, cu arme în mâini sau prizonieri de lagar cu pijamale în dungi, conform CNN.



Într-un video postat pe Twitter, ofițerii naziști marșaluiesc cu puști în mâini, urmați de un car care arata ca un crematoriu.







En Campo de Criptana, Ciudad Real, una comparsa se disfraza de soldados nazis con metralletas, presos judíos con un tiro…

Sursa articol: hotnews.ro

