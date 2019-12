Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP.''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut…

- Politia italiana a anuntat joi ca a descoperit un complot pentru formarea unui nou partid nazist si a confiscat un numar mare de arme, in timpul perchezitiilor care au avut loc la nivel national, transmite Reuters, conform news.ro.La investigatia care a inceput in urma cu doi ani au participat…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Un șomer din Vrancea a impresionat o comunitate din Sicilia, Italia, dupa ce a modernizat, sub forma de voluntariat, un parc și un loc de joaca. Barbatul a fost felicitat de autoritațile locale care l-au ajutat sa-și gaseasca un loc de munca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Detalii de culise de…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra. Șoferul tirului, un tanar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și Reuters.

- Clipe de groaza pentru familia Florentinei, o romanca de 28 de ani disparuta in Italia. De doua luni, nimeni nu mai stie nimic de ea. Rudele nu vor sa se gandesc la ce-i mai rau si spera ca acest cosmar se va sfarsi curand, iar Florentina va reveni acasa la copilul ei.

- Refugiatii dintr-un lagar aglomerat din insula greceasca Lesbos s-au ciocnit duminica cu politia, in timp ce un fum gros se ridica dintr-un container cuprins de flacari; incidentele s-au soldat cu un mort, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de urgenta potrivit Agerpres. In lagarul Moria…

- Un barbat care a furat un tablou in valoare de circa un milion de dolari dintr-o galerie de arta din Moscova in plina zi, in luna ianuarie, a fost condamnat miercuri la trei ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia l-a arestat pe Denis Chuprikov dupa ce acesta a fost surprins…