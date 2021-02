Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.361 de vaccinuri (140 Moderna, 639 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 193 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.361 de vaccinuri (140 Moderna); (639 AstraZeneca) si restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 193 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania. Dintre acestea, 28.019 au fost imunizate cu Pfizer, 671 cu Moderna, iar 9.438 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 771.239 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri. Dintre acestea, 547.116…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) anunta ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 40.000 de persoane si s-au raportat 266 de reactii adverse. Totodata, alte opt reactii sunt in curs de investigare, scrie news.ro . Potrivit CNCAV, un numar…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna, 567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinați 43.319 romani și au fost raportate 164 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Din cele 43.319 persoane vaccinate in…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.883 de vaccinuri (90 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 659 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in județ s-au administrat 1.224 de vaccinuri.…