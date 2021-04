O nouă zi cu vreme rece Vineri, cer mai mult noros. Soarele rasare la ora 06:39. In timpul nopții vor mai fi perioade cu ploi, iar peste zi temperaturile nu se vor modifica fața de ziua anterioara. Vantul va sufla cu intensificari pe creste. Soarele va apune la ora 20:16. Valorile termice se vor incadra intre 2 și 8 grade. Sambata, peste zi temperaturile cresc. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

