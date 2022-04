Stiri pe aceeasi tema

- Romania va intalni Slovacia in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Meciul va avea loc in deplasare, in 16-17 septembrie 2022 sau 17-18 septembrie 2022. Echipa care va caștiga meciul dintre Romania și reprezentativa Slovaciei va juca in calificarile din 2023 pentru turneul final al Cupei Davis de anul viitor.…

- Echipe medicale internaționale din Spania, Israel, Italia, Olanda, Franța, Marea Britanie și Elveția au venit in Republica Moldova pentru a oferi suport sistemului medical din Republica Moldova, in contextul crizei refugiaților. Potrivit Ministerului Sanatații, echipele au fost repartizate la punctele…

- In urma cu 4 ani, Veronika Didusenko devenea Miss Ucraina 2018. Acum, tanara de 26 de ani condamna tot mai vocal razboiul din tara sa natala care a intrat in a 21-a zi. Tanara din Kiev face un apel catre Vest sa se implice in conflict, pentru ca „independenta Ucrainei este si independenta lor" De Ziua…

- 70 de medici, paramedici și infirmieri au sosit in Moldova din Israel și ofera asistența medicala și umanitara refugiaților ucraineni. Este mult de lucru, chiar și citeva ore de odihna pentru voluntari este un lux. "Dormim doua ore pe zi. Am adus cu noi ajutoare umanitare si medicale. Ei stau cu orele…

- Rafael Nadal (35 ani, locul 5 ATP) a caștigat duminica trecuta turneul de la Australian Open, și totodata, cel de-al 21-lea trofeu de Grand Slam din cariera, devenind recordmen absolut la acest capitol Dupa triumful de la Melbourne, acolo unde l-a invins in finala pe Daniil Medvedev (25 ani, locul 2…

- Rafael Nadal este primul jucator din istorie care caștiga 21 de grand slam-uri, dupa ce a caștigat duminica titlul de campion al Australian Open, depașindu-i astfel pe Roger Federer și Novak Djokovic, care au cate 20 de titluri de Grand Slam. Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, l-a intrecut…

- Judocanul Denis Vieru a caștigat Grand Prix-ul Portugaliei. Sportivul de 25 de ani a obținut 4 victorii in categoria de greutate 66 kg. El i-a invins pe Kainan Pires (Portugalia), Radu Izvoreanu (Moldova), Bogdan Iadov (Ucraina) și Freddy Waizenegger (Elveția).