- David Popovici s-a calificat vineri in semifinalele probei de 100 m liber, din cadrul Campionatelor Europene de natatie pentru seniori de la Roma, cu cel mai rapid timp din serii, un nou record al competitiei continentale. David Popovici, campion mondial la 100 m si 200 m liber, a castigat seria a opta…

- David Popovici a inceput perfect Campionatele Europene de natație de la Roma. Sportivul nostru s-a calificat fara emoții in semifinalele probei de 100 metri liber, dupa un timp fabulos, 47,20 secunde, record al competiției. David Popovici are in plan 3 medalii la Europenele de inot din capitala Italiei.…

- O noua performanța obținuta de David Popovici! Inotatorul aduce noi medalii pentru țara noastra și face senzație la varsta de 17 ani. Dublul campion mondial de seniori a obtinut aurul cu stafeta Romaniei la Europenele de Juniori de la Otopeni. De asemenea, sportivul s-a și calificat in finala de la…

- Robert Glinta s-a calificat in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta, dupa ce a inregistrat al șaselea timp al semifinalelor. Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, vineri, in finala probei de 50 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de…

- David Popovici (17 ani) evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Inotatorul roman s-a calificat in finala de pe primul loc, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Popovici este printre favoritii la caștigarea medaliei…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici s-a calificat in semifinala probei de 100 de metri, a fost primul, calificat cu cel mai bun timp. Performanta vine dupa ce sportivul a castigat medalia de aur la Mondialele de Natatie care se tin la Budapesta, la proba de 200 de metri liber

- David Popovici (17 ani) concureaza astazi, de la ora 19:02, in finala probei de 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de natație in bazin lung de la Budapesta! Romanul este mare favorit la medalia de aur! Evenimentul nu este trasmis la TV in Romania. In semifinalele de ieri, David Popovici a…