- Ministrul sanatatii din Vietnam, Nguyen Thanh Long, a declarat simbata ca tara a detectat o noua varianta a coronavirusului, un amestec de variante din India si Marea Britanie. Acesta se raspindeste rapid pe calea aerului, a raportat ziarul online VnExpress, citat de Reuters. Dupa ce a limitat cu succes…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in 44 tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite AFP. Varianta B.1.617, care a aparut…

- Varianta virusului COVID-19 descoperita in India, B.1.617, a fost clasificata drept „ingrijoratoare,” a anuntat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in special pentru ca este mai contagioasa, conform Le Figaro. „Exista informatii ca B.1.617 este mai contagioasa, dar si dovezi care sugereaza…

- Varianta COVID-19 descoperita in India, a fost clasificata drept „ingrijoratoare,” a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, in special pentru ca este mai contagioasa, relateaza Le Figaro. „Exista informatii ca B.1.617 este mai contagioasa, dar si dovezi care sugereaza ca are un anumit grad de…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat joi ca a primit datele si are "pe radarul" o varianta a coronavirusului identificata in India, care insa nu se stie daca are legatura cu cresterea spectaculoasa a numarului de cazuri de COVID-19 in aceasta tara, relateaza EFE.Aceasta varianta are doua…

