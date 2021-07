Pe langa raspandirea tulpinii indiene (Delta) in peste 100 de țari pana in prezent, apariția unor noi mutații ingrijoreaza lumea medicala de la nivel mondial. Varianta Epsilon (B.1.427) identificata pentru prima data in California la inceputul acestui an, iar din mai 2021 și in alte țari. De asemenea, și o alta varianta - Eta (B.1.526) a fost identificata in New York, scrie CNN. Nou varianta a fost declarata VOI in martie 2021. Cele trei mutațiil ale variantei Epsilon au fost identificate in urma unor cercetari facute la Universitatea Washington din Seattle și publicate in revista Science . Pana…