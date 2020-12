O nouă variantă a coronavirusului a fost identificată în Marea Britanie "Am identificat o noua varianta de coronavirus, care ar putea fi asociata cu raspandirea rapida in sud-estul Angliei", a spus ministrul Hancock, intr-o interventie in fata Parlamentului."Analizele initiale sugereaza ca aceasta varianta creste mai repede decat variantele existente", a adaugat el."Trebuie sa subliniez in acest stadiu ca deocamdata nu exista nimic care sa sugereze ca ar fi mai probabil ca aceasta varianta sa provoace o afectiune grava, iar ultimele date clinice arata ca este foarte improbabil ca aceasta mutatie sa nu raspunda unui vaccin", a explicat oficialul britanic. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, in Anglia au fost identificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus, a spus luni ministrul Sanatații, Matt Hancock. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca este conștienta de noua varianta de Covid din Marea Britanie și ca nu exista nicio dovada ca…

- O infirmiera de la spitalul din Chester, vestul Angliei, a fost arestata si acuzata astazi de opt crime si de zece tentative de ucidere a unor nou-nascuti, a declarat politia locala intr-un comunicat, potrivit Agerpres.Lucie Letby, o infirmiera in varsta de 30 de ani, este acuzata de 8 crime si de 10…

- CHIȘINAU, 3 nov - Sputnik. Liderul formațiunii Partidul Nostru a declarat ca la intrevederea cu președintele PAS a discutat mai mult despre alegerile parlamentare anticipate. El afirma ca așteapta de la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate un plan privind declanșarea scrutinului parlamentar…

- Coronavirusul SARS-CoV-2, care provoaca boala COVID-19, are sute de mutatii, iar una dintre ele, frecvent intalnita pe durata celui de-al doilea val al pandemiei cu care se confrunta in prezent Europa, a aparut prima oara in Spania, potrivit unui studiu publicat joi si care a fost realizat de cercetatori…

- Sistemul public de sanatate britanic NHS se pregateste sa inceapa administrarea unui vaccin impotriva noului coronavirus "la putin timp dupa Craciun", noteaza ziarul The Sunday Times, citat de EFE.

- Cele doua parti si-au stabilit ca obiectiv, dupa divortul lor la inceputul anului, sa incheie un acord de liber-schimb pana in octombrie, pentru a evita un ”no deal” potential devastator din punct de vedere economic la 1 ianuarie 2021. Negocieri in acest sens au fost reluate marti la Bruxelles - a…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat vineri ca este inevitabil ca tara sa se confrunte cu un al doilea val de coronavirus si a precizat ca desi nu isi doreste o a doua carantina la nivel national, guvernul ar putea fi nevoit sa introduca noi restrictii, relateaza Reuters.Potrivit…