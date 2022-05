Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus al gazelor Gazprom a anunțat joi ca boardul sau recomanda un dividend de 52,53 ruble pe acțiune pentru rezultatele sale din 2021, in creștere de la 12,55 ruble pentru de anul precedent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Chitara Gibson a lui Noel Gallagher, sparta intr-o seara din 2009, intr-o perioada in care grupul britanic Oasis facea implozie, si-a gasit marti un cumparator, care a platit pentru ea 385.500 de euro, in cadrul unei licitatii organizate la Paris, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Dinamica piata a licitatiilor de opere de arta de la New York a doborat inca un record revendicat de casa Sotheby's: 922 de milioane de dolari pentru reputata colectie Macklowe vanduta in doua parti, in noiembrie 2021 si luni seara, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Petite danseuse de quatorze ans", sculptura de Edgar Degas, a fost vanduta, joi, la Christie's New York, cu 41,6 milioane de dolari, cel mai mare pret la licitatie pentru o opera a artistului francez, in timp ce un record a fost doborat de un bronz de Picasso, informeaza AFP, potrivit news.ro.…

- Alibaba, gigantul chinez de comerț electronic cofondat de Jack Ma, și-a vazut acțiunile listate la Hong Kong prabușindu-se marți cu pana la 9,4% dupa ce presa de stat chineza a raportat ca o persoana cu numele de familie Ma din orașul Hangzhou - unde se afla sediul Alibaba - a fost reținuta.…

- Lucrarea "Lumea ca teatru" de Stefan Caltia, probabil cea mai mare opera a artistului aparuta pe piata de arta, va fi scoasa la vanzare la pretul estimativ de 35.000-55.000 de euro la licitatia de arta contemporana organizata pe 17 mai de Casa Artmark, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Celebrul diamant 'The Rock', de 228,31 carate, care este cea mai mare piatra pretioasa de acest fel care a fost scoasa vreodata la licitatie, va fi pus in vanzare de casa Christie's pe 11 mai, a anuntat marti casa de licitatii britanica intr-un comunicat citat de EFE. Fii la curent cu cele…

- O serie de fotografii originale realizate de NASA din misiunile Apollo au fost vandute pentru un total de 1,16 milioane de coroane daneze (171.831 dolari americani) la o licitatie organizata miercuri la Copenhaga, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…