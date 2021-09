Romania va primi miercuri, 22 septembrie, o noua tranșa de vaccin Pfizer/BioNTech, constand in 436.410 doze, anunța Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV). Dozele de vaccin vor fi aduse in țara noastra pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Ulterior, dozele de ser vor fi duse la centrele de stocare, transportul fiind asigurat de producator pe cale terestra, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Cum vor fi distribuite dozele de vaccin care ajung miercuri in Romania: Centrul…