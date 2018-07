Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre soliștii din noul val, apreciat pentru stilul sau, a fost ucis. Este vorba despre rapperul Smoke Dawg, care avea doar 21 de ani. Incidentul a avut loc in fața unui club din Toronto, Canada.

- „Batranul“ Richard Harrison, cunoscut datorita show-ului „Asii amanetului“, difuzat de History, a murit luni, la varsta de 77 de ani. Anuntul a fost facut de postul TV care transmitea emisiunea, dupa care Rick Harrison, fiiul lui Richard, a postat pe Twitter un mesaj: „Batranul a murit in aceasta dimineata,…

- Lumea muzicii este in doliu! A murit un celebru cantareț . „Marti noapte a suferit un infarct si a intrat in coma” Ralph Santolla, un foarte apreciat chitarist al trupelor Death, Iced Earth, Deicide si Obituary, a murit miercuri, la varsta de 48 de ani. Ralph Santolla se afla in coma de marti noapte,…

- Actorul indian Kalasala Babu a murit la varsta de 68 de ani. Vedeta suferise mai multe complicații aparute pe fondul unui atac vascular cerebral, iar inima sa a cedat. Kalasala Babu era casatorit și avea doi copii, scrie indianexpress.com. Actorul a intrat in lumea televiziunii…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit în timpul unui maraton. Acesta s-a înscris în cursa în memoria tatalui sau, mort în urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef în decembrie…

- Vern Troyer, cunoscut pentru rolul sau Mini Me, a murit la doar 49 de ani. Actorul a fost internat in spital saptamana aceasta, fiind adus de ambulanța in stare de ebrietate, dupa o tentativa de suicid.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD…

- Anuntul mortii lui Timmy Matley a fost facut de membrii trupei, printr-un anunt pe Twitter. "Cu mare tristete va anuntam moartea bunului nostru prieten si frate Timmy Matley. Stim ca aceasta veste va frange inimile. Apreciem dragostea si sustinerea voastra in aceste momente dificile", au scris membrii…