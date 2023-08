Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Barca in care se aflau migranții s-a scufundat sambata dimineața in timp ce incerca sa sa traverseze Canalul Manecii dinspre Franța, relateaza Reuters și BBC.Un om a murit și alți cinci sunt in stare grav. Peste 50 de persoane au fost salvate intr-o operațiune comuna a garzilor de coasta britanica și…

- Romania Inregistreaza O Creștere EconomicaProdusul intern brut al Romaniei, in primul trimestru al anului 2023, a fost mai mare cu 0.2% in termeni reali fata de trimestrul anterior. Comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, creșterea economica a inregistrat o dinamica pozitiva de 2.4%…

- O delegatie militara chineza a vizitat Marea Britanie si Franta incepand din 24 iunie pana sambata, 1 iulie, pentru a discuta despre dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniul apararii, a informat sambata Ministerul Apararii de la Beijing, transmite Reuters. CITESTE SI Premierul suedez se…

- Partidul Popular (PP, conservator) este creditat cu castigarea celor mai multe mandate in camera inferioara a parlamentului la alegerile ce vor avea loc luna viitoare, arata un sondaj publicat sambata in cotidianul El Mundo, transmite Reuters. CITESTE SI Actorii de la Hollywood s-au sucit: Nu…

- Țarile din Grupul celor șapte (G7) s-au pus de acord sa insapreasca sancțiunile impotriva Moscovei și au promis sprijin financiar pentru Ucraina, in timp ce președintele țarii, Volodimir Zelenski, se pregatește sa li se alature in orașul japonez Hiroshima, relateaza vineri CNN și Reuters.Noile sancțiuni…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Partenerii occidentali…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…