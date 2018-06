Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au murit in urma prabusirii unui avion ultrausor in apropierea aeroportului Pecs Pogany din sud vestul Ungariei, a anuntat joi politia comitatului Baranya, informeaza MTI citat de Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat postat pe site ul politiei, avionul de mici dimensiuni s a prabusit din…

- Imagini incredibile: Soferul microbuzului, implicat in tragedia in care au murit noua romani, a transmis momentul impactului live, pe Facebook (video+foto) Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, ar fi facut un Live pe Facebook, in momentul impactului.…

- Un microbuz romanesc in care se aflau mai multi pasageri și un camion s-au lovit frontal, iar in urma impactului devastator nu mai putin de sapte persoane au murit. Autoritațile din Ungaria au confirmat faptul ca un microbuz și un camion s-au ciocnit pe autostrada 4, langa Cegledbercel, la kilometrul…

- Avion militar prabusit. Un avion militar s-a prabusit, cu putin timp in urma, in Savannah, Georgia, SUA. Potrivit primelor informatii, la bord se aflau 5 pasageri, cel mai probabil membri ai echipajului.

- Cel puțin 30 de persoane, din care 27 de copii și trei adulți, au murit in India dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Coloane imense de camioane, marți dimineața, la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Șoferii de automarfare aflați la granița cu Ungaria de la Nadlac II, Borș și Varșand se plang ca timpul de așteptare pentru controlul de frontiera a crescut foarte mult in ultimele doua zile și ca sunt nevoiți…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…