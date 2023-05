O nouă sursă de cutremure misterioase în Europa O serie de cutremure minore care au avut loc pe o insula daneza din Marea Baltica au generat confuzie printre oamenii de știința. Cutremurele care au avut loc pe insula daneza Bornholm din Marea Britanie au fost cauzate de “unde de presiune acustica provenite dintr-o sursa necunoscuta”. Inițial, se credea ca mișcarile seismice inregistrate sambata au fost rezultatul cutremurelor. Ulterior, seismologii au formulat ipoteza ca acestea ar fi fost generate de explozii controlate din Polonia, situata la o distanța de peste 140 km spre sud. Geus, o instituție independenta de cercetare și consultanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

