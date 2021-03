Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Bulgaria au descoperit o tipografie de bani falși in cladirea unei universitați din Sofia. Oamenii legii au confiscat 4 milioane de dolari, 3,6 milioane de euro, dar și zeci de matrițe pentru confecționarea bancnotelor.

- Oamenii de stiinta au anuntat identificarea celei de-a 19-a forme pe care o poate lua apa inghetata - o forma exotica, caracterizata de cristale cu patru fete ce se formeaza la temperaturi extrem de joase si in conditii de presiune foarte mare, transmite marti Live Science care preia un articol publicat…

- O casca militara antica, foarte bine conservata, ce a fost purtata probabil de un soldat grec in timpul razboaielor cu persanii, a fost descoperita in portul Haifa din Israel, transmite luni Live Science. Casca, cu o vechime estimata la 2.700 de ani, a fost descoperita de un vas olandez in 2007 si a…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell , citeaza Agerpres.

- O creatura imensa a fost descoperita pe o plaja din Israel. Oamenii au fost ingroziți de ceea ce au vazut. Creatura imensa, descoperita Creatura a fost descoperita pe o plaja langa orașul Așkelon din Israel. Este vorba despre o balena cu inotatoare. Mamiferul avea peste 17 metri lungime. Aceasta specie…

- O noua mutație a coronavirusului a fost descoperita in Finlanda. Noua tulpina are proprietațile mutațiilor britanice și sud-africane identificate anterior. Oamenii de știința au descoperit o noua mutație a COVID-19 in Finlanda. Acest lucru a fost relatat de DW joi, 18 februarie. O mutație necunoscuta…

- Oamenii de știința de la Universitatea Goethe din Frankfurt (Germania) au stabilit ca medicamentul impotriva diareei, Loperamid, poate induce moartea celulelor in cultura glioblastomului — o forma de tumoare cerebrala cu pericol fatal și incurabila, care reacționeaza greu la chimioterapia obișnuita.…

- O scrisoare adresata lui Mos Craciun in anii ’30 a fost descoperita din intamplare de arheologii care intervin la o cladire sortita distrugerii in Bas-Rhin din Alsacia, potrivit francetvinfo.fr. In perfecta stare, aflata in plic inchis, scrisoare este datata din anii ’30. Este…