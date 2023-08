Stiri pe aceeasi tema

- Tachymenoides harrisonfordi este denumirea științifica data unei noi specii de șarpe descoperite in Peru, numele ales pentru aceasta reptila reprezentand un omagiu adus actorului veteran Harrison Ford, implicat si in domeniul protectiei mediului inconjurator, relateaza DPA, citata de Agerpres.„Cu acest…

- Angajații unei tutungerii din Graz, Austria, au fost extrem de relaxați și astfel au reușit sa scape de un talhar inarmat. Vanzatoarea i-a spus direct ca a venit prea tarziu, iar șeful ei i-a confirmat tanarului ca nu mai pot deschide casa, scrie cotidianul Kleine Zeitung.Videoclipul, publicat chiar…

- Rododendronul alb (Rhododendron album) este o specie de plante ornamentale din familia Ericaceae, care crește in mod natural in anumite regiuni ale Europei Centrale și de Est, inclusiv in Romania. Acesta este un arbust cu frunze verzi intunecate și flori albe mari și parfumate, care inflorește in…

- Barbatul care a intrat marți seara, 27 iunie, in apartamentul a doi soți de 75, respectiv 78 de ani, și i-a injunghiat mortal, a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe strada, dupa ce a comis atacul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor calificat și incearca sa-l identifice.In…

- Cunoscut interlop din Arad, Marius Datcu, zis „Belmondo”, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia, pe strada Cocorilor din municipiu, chiar in ziua in care ar fi implinit 48 de ani.

- Prezent la XNS de la Antena Stars, Dinu Maxer a vorbit despre motivele pentru care e inca singur, deși a avut relații cu doua femei dupa ce a divorțat de Deea Maxer. Iata ce spune și despre noul partener al fostei soții.