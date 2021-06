O noua specie de om preistoric descoperita recent in Israel pune sub semnul intrebarii teza privilegiata potrivit careia omul de Neanderthal a aparut in Europa si apoi a migrat spre sud, au anuntat joi cercetatori israelieni, potrivit AFP.



In timpul sapaturilor arheologice din apropierea orasului Ramla, din centrul Israelului, echipa dr Yossi Zaidner, de la departamentul de arheologie al Universitatii Ebraice din Ierusalim, a descoperit ramasite umane preistorice pe care nu le-a putut atribui niciunei specii cunoscute de Homo.



Intr-un studiu publicat in revista Science,…