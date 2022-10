O noua serie "Liceenii". Copiii lui Stefan Banica Jr. vor juca in film

Stiri pe aceeasi tema

- Criticul de film Irina Margareta Nistor a declarat vineri, 21 octombrie, la Radio Romania București FM, ca in toamna va incepe producția noii serii a popularului film pentru adolescenți „Liceenii”, aparut prima data in 1986.„Dau o veste buna. Se va face o serie noua din «Liceenii». Cu baiatul lui Mihai…

- Actorul Alexandru Arsinel este internat la Spitalul Universitar din Capitala, din cauza unor escare specifice celor care stau mult la pat, nefiind vorba despre o agravare a afectiunii sale de fond, au declarat pentru News.ro surse medicale. Conform surselor citate, actorul in varsta de 83 de ani a fost…

- Alexandru Arșinel nu se mai intoarce la caminul de batrani. Actorul este internat acum la Terapie Intensiva, pe secția de urologie a Institutului Fundeni din Capitala.In urma cu aproximativ noua ani a fost supus unui transplant renal la Cluj. „Copiii lui nu-l vor mai duce, dupa externare, la acel camin…