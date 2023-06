O nouă serie de cursuri la CCIAT. Vezi ce specializări sunt disponibile Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza, prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala, o noua serie de cursuri autorizate care se vor desfașura in luna iunie, dupa urmatorul calendar: – responsabil de mediu – 8-19 iunie, online – specialist in managementul deșeurilor – 20-29 iunie, online – competențe antreprenoriale, 14-22 iunie, online – […] Articolul O noua serie de cursuri la CCIAT. Vezi ce specializari sunt disponibile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

