O noua sedinta de apreciere pentru leu Cursul euro a continuat sa scada, pe fondul unei sedinte linistite in prima sa jumatate, cand transferurile se realizau intre 4,773 si 4,776 lei, astfel ca media a coborat de la 4,7760 la 4,7750 lei. Dupa anuntarea mediei au reaparut ordine de cumparare de valuta iar euro a urcat la 4,78 lei. Media dolarului american a crescut de la 4,2685 la 4,2741 lei, ca o consecinta a temperarii temerilor privind un raspuns militar al Iranului, dupa uciderea generalului Qasem Soleimaini de catre fortele americane. Moneda elvetiana se mentinea la 1,083 – 1,086 franci/euro, astfel ca media ei a coborat de la… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

