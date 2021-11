O nouă secțiune dedicată finanțării sustenabile în site-ul ASF București, 18 noiembrie 2021 – Incepand de astazi, pe site-ul Autoritații de Supraveghere Financiara www.asfromania.ro este disponibila o noua secțiune, dedicata finanțelor sustenabile și tranziției verzi. In contextul inițiativelor din ultimii ani, derulate la nivel european și care vizeaza dezvoltarea durabila, se remarca o preocupare sporita pentru transformarea sectorului financiar in vederea caștigarii capacitații de a finanța proiecte sutenabile, de termen lung, in condițiile in care provocarilor legate de schimbarile climatice la nivel global li se adauga și impactul pandemiei de COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 2 noiembrie 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiara anunța scoaterea la concurs a unui post de Specialist piețe reglementate in cadrul Serviciului Transparența și Raportari Emitenți, Direcția Generala – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Contractul este pe perioada…

- Jandarmeria anunța ca a dat 40 de sancțiuni contravenționale dupa protestul care au avut loc joi seara in București. In Piața Universitații s-a desfașurat joi seara un protest inițiat in online, „fara a intruni condițiile impuse de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea…

- Call center – 0800.806.806 In perioada 27 – 30 septembrie, in cadrul ”Saptamanii acțiunilor de prevenire a corupției in domeniul poliției rutiere”, din cadrul Campaniei naționale ”M.A.I. etic, M.A.I. integru!”, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Direcția Anticorupție pentru municipiul București…

- Inspectoratele școlare trebuie sa publice zilnic informații despre clasele in care se preda online, in contextul pandemiei, potrivit mediafax.ro. Potrivit unei note a Ministerului Educației, fiecare inspectorat școlar va crea o secțiune dedicata pe site-ul propriu pe care va publica zilnic…

- Ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectari cu virusul SARS-CoV2 inregistrate la nivelului judetului Prahova, precum si a noilor modificari aprobate recent, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Prahova au facut publice, prin intermediul unui comunicat de presa primit ieri…

- La congres DA, la cultura BA: Ministerul anunța restricții la 50% din capacitate, pentru evenimente La congres DA, la cultura BA: Ministerul anunța restricții la 50% din capacitate, pentru evenimente Evenimentele organizate in spatii inchise, cinematografe, institutii de spectacole si/sau concerte pot…

- ANUNȚ RECRUTARE PRIN CONCURS București, 21 septembrie 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiara anunța scoaterea la concurs a unui post de Specialist piețe reglementate in cadrul Serviciului Transparența și Raportari Emitenți, Direcția Generala – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.…

- BDO Romania, una dintre cele mai puternice firme de consultanța financiara și audit din țara, demareaza programul de recrutare BDO Academy, ce se va desfașura la nivel național in perioada 1-12 septembrie 2021. Programul de recrutare va fi disponibil exlusiv online și se adreseaza tuturor tinerilor…