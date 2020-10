O nouă secție de votare pentru cetățenii Republicii Moldova, în România Cetatenii moldoveni vor putea vota la alegerile prezidențiale programate la data de 1 noiembrie, in premiera, și la Oradea. Pentru alegerile prezidentiale din acest an autoritatile Republicii Moldova au decis organizarea de sectii de votare pentru cetatenii moldoveni in opt orase din Romania, printre care figureaza, pentru prima data, si Oradea, potrivit Agerpres.Sectia de votare este situata in Oradea, pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 4, in cadrul Facultatii de Constructii, Cadastru si Agricultura, cladirea D+4E, la parter.Cetatenii moldoveni cu drept de vot sunt asteptati sa isi exprime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai probabil, și la alegerile prezidențiale din 2020, la fel ca și la cele din 2016, vom avea un al doilea tur de scrutin. De aceasta parere sunt majoritatea analiștilor politici. © Sputnik / Miroslav RotariAlegeri prezidențiale 2020 in Moldova: Cum votam Potrivit legii, daca in primul…

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. Igor Dodon susține ca nu are de gand sa scoate cetațenii in strada, indiferent de rezultatul pe care il va obține la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. El a facut declarațiile in cadrul emisiunii "Președintele raspunde". © Sputnik / Rodion ProcaCe joc face…

- Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a anuntat ca a inceput ieri tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020. Din numarul total de 2.934.000 de exemplare, aproximativ 2.168.000 de buletine sunt in limba romana, iar celelalte – in limba rusa, informeaza…

- Combinatul Poligrafic a inceput tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, care urmeaza a fi distribuite secțiilor de votare din țara. Asta dupa ce președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, și-a pus semnatura de aprobare pe modelul buletinului. …

- CHIȘINAU, 17 oct - Sputnik. Liderul PAS a participat la o emisiune televizata in care a fost intrebata daca va da curs solicitarii președintelui PPDA de a-și retrage candidatura din cursa prezidențiala. Andrei Nastase a facut acest apel catre Maia Sandu zilele trecute, argumentand ca ar avea mai…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova 2020 urmeaza sa aiba loc la data de 1 noiembrie 2020. Acesta este al doilea scrutin la care președintele Republicii Moldova este ales prin vot direct de catre populația țarii dupa ce, prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016,…

- Voronin este invitat des pe la televiziuni pentru ca spune mereu „lucruri trasnite”, totuși, fostul general de miliție n-a avut curajul sa participe în aceasta campanie electorala. Partidul Comuniștilor) nu va înainta un candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie…