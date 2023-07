Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea naționala a elevilor de clasa a VIII-a a continuat astazi, cu proba la matematica. In județul Mureș nu au existat probleme in desfașurarea evaluarii, iar niciun elev nu a fost eliminat din examen. Un caz mai deosebit a fost al unui elev din județul Alba, care a dat examenul in Targu Mureș,…

- In calitate de membru al Echipei Olimpice Team Romania MTB, Roberto Burța, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș va participa la Jocurile Europene Cracovia Malopolska din acest an, intre 21 iunie și 2 iulie, alaturi de cel mai titrat component al echipei tricolore, Vlad Dascalu,…

- Echipa de volei senioare a Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș va evolua in sezonul 2023/2024 in Divizia A. Clasata pe locul 3 la Campionatul Național de volei Divizia A2, in urma participarii la Turneul de promovare in prima liga, ce a avut loc la Brașov, CSU Targu Mureș a dat curs invitației…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a recepționat ieri patru autospeciale pentru transport roboti, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, care vor completa parcul auto. Una dintre ele va ajunge la ISU Mureș, alta la ISU Brașov, iar celelalte 2 la inspectoratele din Iași și București-Ilfov.…

- Cluj Napoca, București și Brașov sunt orașele cele mai scumpe din țara, iar cele cu costul vieții cel mai redus sunt Reșița, Alexandria și Vaslui, potrivit unei analize HotNews, bazate pe prețurile produselor alimentare și a prețului pe metru patrat al apartamentelor. Seturile de date privind alimentele…

- Sambata curtea Bisericii de Piatra din Targu-Mures a gazduit un eveniment de suflet pentru comunitatea romaneasca. Prima Scoala Romaneasca din Targu-Mures a participat pentru prima data la Noaptea Muzeelor aducand in fata publicului o expozitie organizata in parteneriat cu Prima Scoala Romaneasca din…

- Teatrul SUBLIM ART din Brasov prezinta publicului sambata, 13 mai 2023, de la ora 17.30, la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Tg.Mureș, piesa de teatru "Nesfarsitul Brancusi" – o adaptare dupa „Infinitul Brancuși" de Valeriu Butulescu. Actiunea piesei se petrece in 15 martie 1957, in atelierul din…