- Liceul „Voltaire” din Craiova va trece toate clasele online, pentru ca deja jumatate dintre clase invata in acest sistem. Practic, Liceul Voltaire trece in scenariul 2, conflorm noului ordin comun. Propunerea Liceului „Voltaire” de a-si desfasura intreaga activitate de predare online pentru 14 zile…

- Mihai Rotaru, patronul de la CSU Craiova, s-a declarat entuziasmat de transferul mijlocașului ofensiv francez Lyes Houri (25 de ani), adus in Banie la finalul lunii august. Luni, Lyes Houri a debutat pentru CSU Craiova, fiind integralist in meciul alb-albaștrilor cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-1.…

- Unitațile de invațamant se deschid azi pentru un nou an școlar. O parte dintre școlile din Dolj sunt insa in plin șantier și elevii vor invața in alte cladiri. Astfel, de situații se regasesc in Craiova dar și la școli din județ. Școlile din Dolj au ramas cu șantierele deschise. O parte din lucrari…

- In iulie și august, in Romania s-au produs aproape 50.000 de autoturisme. In perioada iulie-august 2021, au fost produse in Romania un numar de 49.375 autoturisme. Dintre acestea 27.061 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 22.314 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova.…

- Potrivit oamenilor legii, o tanara de 30 de ani, din Craiova, a fost depistata conducand peste limita legala de viteza pe DN 54, in apropierea orasului Corabia, Olt. A fost amendata si a ramas fara permis pe o perioada de 90 de zile. Reprezentantii IPJ Olt au precizat ca pe secorul de drum respectiv…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a publicat locurile ramase libere la liceele din Craiova pentru a doua etapa de admitere. In Craiova si judet au mai ramas 233 de locuri libere la invatamantul de masa. La acesatea se adauga locurile pentru elevii cu CES (cerinte educationale) si cele pentru rromi…

- Castigatorii licitatiilor pentru constructia lotului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti si pentru proiectarea segmentului Brasov – Fagaras al autostrazii A3 au fost anuntati vineri, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula. „Ziua de vineri aduce doua vesti bune pentru infrastructura rutiera:…

- MALEX THOR SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr M2-1059 din 13-01-2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,…