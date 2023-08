Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Aeroportului Bacau anunța modificari in orarul zborurilor operate de companiile Wizz Air și Aeroitalia. Incepand cu luna septembrie 2023, Wizz Air crește frecvența de operare a destinației Milano (Malpensa), introducand un zbor suplimentar d epe Aeroportul Bacau. Zborurile catre/din Milano…

- AirConnect a inceput operarea pe Aeroportul Baneasa, primul zbor fiind spre Baia MareCompania aeriana cu capital romanesc AirConnect si-a lansat, luni, operatiunile de pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu", cu patru zboruri zilnic si patru sosiri, la preturi ce pornesc de la…

- Comunitatea Bisericii Negre gazduiește in 19 și 21 iulie de la ora 18.00 doua concerte corale extraordinare. Primul eveniment va avea loc in data de 19 iulie și va fi susținut de catre un cor ecumenic al parohiilor catolice și protestante din Frankfurt an der Oder – Corul de Copii și Tineret din Frankfurt.…

- Nici la punctul de lucru AIBB-AV și nici la sediul CNAB nu s-au efectuat percheziții, transmite purtatorul de cuvant al Companiei Naționale Aeroporturi București, Valentin Iordache.„Referitor la informațiile aparute in mass media cu privire la percheziții ale DNA la sediile a trei , printre care…

- Trenuri zilnice directe din București la Istanbul, Sofia sau Varna și retur. Pasagerii vor avea zilnic legaturi feroviare directe de la Bucuresti catre Istanbul/Halkali, Sofia, Varna si retur, informeaza luni CFR Calatori, transmite Agerpres.ro. „Biletele de calatorie pot fi achizitionate din statiile…

- Incepand din aceasta luna, compania aeriana AeroItalia a reluat zborurile pe ruta Bacau – Roma Fiumicino, asigurand conectivitate și spre alte trei orașe din Italia. Astazi a aterizat prima aeronava a companiei pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau, fiind intampinata de reprezentanți…

- „Aeroitalia” este o companie aeriana italiana fondata in anul 2022. Opereaza o flota de Boeing 737-800 catre destinatii europene. Primul zbor este programat in 2 iunie 2023, pe ruta Bucuresti Baneasa – Roma Fiumicino. ”Datorita legaturilor operate de „Aeroitalia” catre si de la Aeroportul Roma Fiumicino,…

- Aeroitalia devine prima companie care va opera zboruri regulate pe Aeroportul Internațional București Baneasa „Aurel Vlaicu”, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.Evenimentul de lansare a operațiunilor de zbor Aeroitalia de pe Aeroportul Internațional București Baneasa este programat…