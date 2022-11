Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pintilii, antrenorul interimar al echipei FCSB, incepe cu Bouhenna si Dulca titulari meciul cu formatia engleza West Ham United, joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa B a competitiei de fotbal Europa Conference League, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- FCSB – West Ham se infrunta in runda cu numarul șase din Europa Conference League, joi, 3.11.2022, de la ora 22.00. Duelul nu are decat o miza financiara. Echipa din Premier League este deja calificata, iar roș-albaștrii se afla pe ultimul loc in grupa. Formația lui Gigi Becali va fi condusa de pe banca…

- Veste incredibila pentru fanii uneia dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din Romania. Vedeta a dezvaluit ca va deveni mamica in doar cateva luni. Frumoasa blondina este insarcinata, aflandu-se in al doilea trimestru de sarcina. Despre cine este vorba. Cine este prezentatoarea TV care și-a ascuns…

- In general o cauza nu are doar un singur efect. O astfel de situație este reclamata de fermierii din Romania. Este vorba de efectul care il are in acest moment creșterea prețurilor la lemnul de foc. Ca urmare a acestei situații, s-a ajuns la momentul la care vorbim de produsul traditional romanesc care…

- Walter Zenga are șanse mari sa se intoarca in prima liga din Romania. Adrian Mititelu a recunoscut ca a discutat cu fostul internațional italian varianta unui contract la formația U. Craiova 1948. Omul de afaceri a spus ca va anunța noul tehnician dupa data de 13 noiembrie. Walter Zenga, negocieri cu…

- Gigi Becali s-a inchinat la racla Cuvioasei Sfanta Parascheva, dar tot nu a uitat de rușinea de la meciul cu Silkeborg și a luat o decizie radicala. Patronul FCSB a anunțat ca se retrage din fotbal. Omul de afaceri este convins ca fotbaliștii, aduși cu sume mari de transferuri, și-au batut joc de el.…

- FCSB s-a facut de ras in duelul cu Silkeborg, dar Nicolae Dica nu vrea sa-și dea demisia, deși in mandatul lui echipa a urcat pe locul doi in topul celor mai severe „duble” din fotbalul romanesc. Antrenorul a spus la finalul partidei ca a convenit cu Gigi Becali ca obiectivul este lupta din campionat…

- FCSB are "un jucator sau doi la care trebuie sa fim atenti", a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, cu o zi inaintea meciului de la Londra dintre echipa sa si vicecampioana Romaniei, din Europa Conference League. Fii la curent…