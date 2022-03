O nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene se va desfășura la Istanbul Delegatiile rusa si ucraineana se vor intalni in Turcia, la Istanbul, pentru o noua runda de negocieri in vederea unui acord de incetarea focului in Ucraina, a anuntat duminica presedintia turca, potrivit AFP. Intr-o discutie telefonica avuta duminica seara, ”presedintele (turc Recep Tayyip) Erdogan si seful statului rus (Vladimir) Putin au convenit asupra desfasurarii unei viitoare runde de negocieri intre delegatiile rusa si ucraineana la Istanbul”, se arata intr-un comunicat al presedintiei turce. Cei doi sefi de stat au discutat despre procesul de negociere si presedintele Erdogan i-a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

