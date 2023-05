O nouă reușită pentru Avram Iancu. A traversat Marea Galileei înot Bibliotecarul Avram Iancu a incheiat cu succes, marti dupa-amiaza, traversarea inot a Marii Galileii, din Israel, sportivul din Petrosani reusind astfel sa-si inscrie numele alaturi de alti 67 de inotatori din lume care au dus pana la capat o asemenea performanta. „Am facut-o si pe asta! Iti multumesc Tie, Doamne, ca m-ai ajutat sa fac acest inot!”, a spus Avram Iancu la finalul cursei, dupa ce s-a asezat, in genunchi, pe o plaja, in punctul de final al cursei sale de peste 20 de kilometri. El a multumit apoi tuturor celor care i-au urmarit parcursul cursei de inot din Marea Galileii. „A fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Bibliotecarul Avram Iancu a incheiat cu succes, marti dupa-amiaza, traversarea inot a Marii Galileii, din Israel. Sportivul din Petrosani a reușit astfel sa-si inscrie numele alaturi de alti 67 de inotatori din lume care au dus pana la capat o asemenea performanta.

- Avram Iancu, inotatorul din Petrosani, a incheiat cu succes, marti, 2 mai, traversarea inot a Marii Galileii, din Israel, la finalul unei curse care a durat aproape 12 ore, fiind parcurși peste 20 de kilometri, transmite Agerpres.„Am facut-o si pe asta! Iti multumesc Tie, Doamne, ca m-ai ajutat sa fac…

- Bibliotecarul Avram Iancu si-a propus sa parcurga inot Marea Galileii, unde inscrisurile biblice sustin ca Iisus Hristos a umblat pe apa, polisportivul din Petrosani afirmand ca isi doreste acest lucru deoarece, in acest fel, doreste sa-i multumeasca lui Dumnezeu pentru tot

- Inotatorul Avram Iancu este in fața unei noi provocari: va traversa inot Marea Galileii, pe o distanța de peste 20 de kilometri. Cel mai mare pericol ar putea fi vantul, spune inotatorul din Petroșani. Iancu este, insa, decis sa duca la bun sfarșit cursa care ar urma sa dureze aproximativ 10 ore. "Dincolo…

