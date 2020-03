Stiri pe aceeasi tema

- In urma sedintei de joi a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Ploiești, intrunit in vederea adoptarii unor hotarari care vizeaza masurile suplimentare care vor fi luate in contextul declararii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, s-au luat unele decizii si in privinta Clubului…

- Primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a convocat joi, 19 martie 2020, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Ploiești, in vederea adoptarii unor hotarari care vizeaza masurile suplimentare care vor fi luate in contextul declararii starii de urgența pe teritoriul…

- Primaria Ciorogarla a gazduit, in data de 11 martie, ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența al comunei. Astfel, s-a aprobat inițierea unei campanii de informare a populației privind masurile de prevenire pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ciorogarla. Articol…

- Programul mijloacelor de transport in comun din Iași a fost limitat, in urma unei decizii a Comitetului local pentru Situații de Urgența. Astfel, tramvaiele și autobuzele vor circula numai intre anumite ore. Decizia de restrangere a programului mijloacelor de transport in comun din Iași a fost luata…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca in sedinta de marti a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au fost luate masuri care vizeaza restrangerii activitatii de transport public local. Potrivit primarului Iasiului, intre orele 05.00 si 08.00 activitatea de transport public local…

- In urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența a orașului Baia Sprie de ieri, 13.03.2020, președintele comisiei, primarul Birda Sebastian Alin, va transmite ultimele decizii: Limitarea orarului de funcționare cu clienții, zilnic pana la orele 18⁰⁰, in incintele punctelor de lucru de…

- Primarul Mihai Chirica a convocat in cursul dupa-amiezii de astazi, 28 ianuarie, la Palatul Roznovanu, o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata identificarii și stabilirii unor masuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus in Municipiul Iași, suplimentar masurilor uzuale…