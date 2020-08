Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui barbat din localitatea valceana Berbesti, care a salvat o fata din mainile unui proxenet, a fost terorizata de acesta. Ca sa sa razbune, proxenetul a incendiat masina acestora. Faptasii au fost prinsi dupa o urmarire ca-n filme.

- In aceasta seara, in jurul orei 20:50, politistii Sectiei nr.12 Politie Rurala Luduș au fost sesizati cu privire la un conflict pe raza localitații Hadareni. La fata locului, politistii au identificat 4 persoane si au stabilit ca, pe fondul unui conflict legat de sustragerea unei cantitațati de lucerna,…

- Ploaie de injuraturi, amenintari si informatii false, distribuite in mediul online cu mai mult de o luna si jumatate inainte de alegerile locale. Odata cu apropierea alegerilor, zeci de conturi false ameninta, distribuie informatii false si injura candidatii care si-au anuntat intentia sa participe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, la o locuinta din soseaua Chitilei, flacarile extinzandu-se și la alte proprietați din apropriere. ISU Bucuresti-Ilfov a informat ca, la fata locului, au fost trimise 14 autospeciale de stingere, 2 SMURD, una de descarcerare si doua autoscari.…

- TINERI SI NELINISTITI… Un barbat in varsta de 26 de ani, din comuna Tacuta, s-a ales cu avarii serioase la autoturism dupa ce a condus o tanara acasa. Urmarit de alti pretendenti ai domnisoarei, vasluianul a fost prins la inghesuiala pe un drum judetean din Iasi si luat la bataie. Dupa ce l-au altoit…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in zona Nordfriedhof din Munchen. Un autoturism a…