Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 și 27 martie, incepand cu ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal din Suceava se va juca in premiera piesa „Munchausen”, in regia lui Ovidiu Caița. Este vorba despre o monodrama susținuta de actorul teatrului sucevean Catalin Ștefan Mindru. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, directorul…

- In fiecare an, la 20 martie, este marcata Ziua Internationala a Teatrului pentru Copii si Tineret, un eveniment initiat in 2001, de Asociatia Internationala a Teatrului pentru Copii si Tineret. Ziua are un mesaj general: „Sa ducem astazi, un copil la teatru!” Ce poate fi mai frumos decat sa petreci…

- Pornind de la textul Mariei Manolescu Borșa, spectacolul „SCLAVI”, producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, a fost inițiat in colaborare cu Universitatea de Arte Tirgu Mureș și reprezinta pentru Cosmin Panaite examenul de disertație și raspunsul la programul masteral in regia teatrului…

- Sambata, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, cind se implinesc 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, la bustul poetului din centrul Sucevei au fost depuse mai multe coroane de flori. La eveniment au fost prezenți membri ai colectivului Teatrului ”Matei Vișniec”, coordonat de Angela Zarojanu,…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava anunța intrarea in producție a spectacolului „Munchausen", ce va avea premiera in luna februarie a noului an.Prima producție a anului 2022, „Munchausen", este o monodrama semnata de dramaturga Alexa Bacanu și va ...

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava anunța intrarea in producție a spectacolului „Munchausen", ce va avea premiera in luna februarie a noului an.Prima producție a anului 2022, „Munchausen", este o monodrama semnata de dramaturga Alexa Bacanu și va ...

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunța intrarea in producție a spectacolului „Munchausen”, ce va avea premiera in luna februarie a noului an. Prima producție a anului 2022, „Munchausen”, este o monodrama semnata de dramaturga Alexa Bacanu și va fi montata pe scena teatrului sucevean de Ovidiu…

- La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava s-au reluat spectacolele, cu o noua reprezentanție „PiSiCi2” care a fost susținuta joi, 6 ianuarie, incepind cu ora 18.00. De altfel, dupa a declarat, la Radio Top, directorul de spectacole, Alina Mihaescu, in ianuarie, cel puțin, toate reprezentanțiile…