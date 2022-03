Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta – un an atat de greu, de complicat, de hotarator pentru ceea ce inseamna viitorul, Teatrul Național din Timișoara sarbatorește Ziua Mondiala a Teatrului cu investiții in oameni, in cultura, in societate. Ministerul Culturii finanțeaza proiectele Naționalului timișorean in infrastructura…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului cu o premiera care aduce laolalta doua orașe ce vor fi, in același an, capitale culturale ale Europei. Spectacolul Bank, montat de tanarul regizor Marko Robert, este o coproducție Timișoara – Veszprem și va avea premiera duminica,…

- „MUNCHAUSEN”, cea de-a doua premiera a acestui an, este o monodrama cu Catalin Ștefan Mindru, semnata de dramaturga Alexa Bacanu și montata pe scena teatrului sucevean de Ovidiu Caița, regizor și director artistic al Teatrului de Nord Satu Mare. „MUNCHAUSEN” e povestea din spatele poveștilor, o reimaginare…

- Luna martie reprezinta o tripla aniversare a teatrului. In data de 20 martie intreaga lume sarbatorește Ziua Internaționala a Teatrului pentru Copii și Tineret, prilej cu care Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” iși da intalnire cu spectatorii sai la spectacolul „Orice șoarece iubește cașcavalul”.…

- Programul complet al reprezentațiilor din prima luna de primavara pe scenele TNRS Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) prezinta, in luna martie, doua spectacole in premiera, „Macbeth”, de William Shakespeare, in regia lui Botond Nagy, și „Echilibru fragil”, de Edward Albee, un spectacol de Mariana…

- Timișoara și Veszprem vor deține in același an, 2023, titlul de Capitala Culturala a Europei: provocator și ambițios context in care Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și teatrul din orașul maghiar situat pe malul raului Sed au proiectat un dens program cultural comun. Unul dintre punctele esențiale …

- Sambata, 15 ianuarie, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara prezinta in premiera spectacolul EMINESCU, scenariu pe texte din poezia și publicistica lui Mihai Eminescu. Creat in cadrul CelebrART, program dedicat personalitaților și evenimentelor majore ale culturii romanești și universale,…