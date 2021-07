Stiri pe aceeasi tema

- La 200 de ani de la nașterea scriitorului Feodor Mihailovici Dostoievski, Compania independenta Arte-Factum dedica Laboratorul de introspecție teatrala romanului ”Crima și pedeapsa”: #dosztoievskij [email protected]/reopening, spectacolul regizorului Levente Kocsardi, inspirat de capodopera dostoievskiana,…

- La 200 de ani de la nașterea scriitorului Feodor Mihailovici Dostoievski, Compania independenta Arte-Factum dedica Laboratorul de introspecție teatrala romanului ”Crima și pedeapsa”: #[email protected]/reopening, spectacolul regizorului Levente Kocsardi, inspirat de capodopera dostoievskiana,…

- „Vanzatorul de pasari” incheie stagiunea in Sala Operei Brașov. Sambata, 26 iunie 2021, de la ora 18.30, in Sala Operei, sunteti asteptati cu un nou titlu de opereta: „Vanzatorul de pasari” de C. Zeller! Premiera lucrarii a avut loc la Theater an der Wien, in anul 1891. Succesul rasunator a determinat…

- Spectacolul "Julieta fara Romeo", in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu si Ruxandra Maniu, va fi prezentat in premiera, sambata si duminica, de la ora 19,30, la Sala Studio a Teatrului Odeon, conform agerpres. "Julieta vrea la Bucuresti. Marta se lupta pentru o familie…

- Cateva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: „Zorba Grecul” de Nikos Kazantzakis, piesa originala de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai, și sambata, 29 mai, de la ora 19,00, Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara va gazdui frumoasa…

- Spectacolul "Less might be more, but sometimes less is just nothing" este semnat de coregraful bulgar Willy Prager si inspirat de formatia de disco Zoom, infiintata in 1973, in Spania. Premiera va avea loc joi, de la ora 19.00, la Centrul National al Dansului Bucuresti, arata News.ro. Productia…

- Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti a fost gasit vinovat de catre ITM, transmite avocatul Adrian Cuculis. Compania a trimis un drept la replica. Compania a trimis dreptul la replica, marti dimineata. „Avand in vedere faptul ca in spatiul public au…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș continua, și in aceasta saptamana, seria evenimentelor artistice dedicate sarbatorilor primaverii. „Tinerețea-n sarbatoare”, ediția speciala de Paște, este spectacolul pe care Ansamblul Profesionist Banatul il ofera celor care iubesc și respecta tradiția,…