- Staff-ul tehnic al Ripensiei UVT a intocmit programul de pregatire din perioada de iarna. Reamintim ca meciurile din Liga 2 se vor relua in jurul datei de 20 februarie 2021. Așadar, iata programul de lucru al echipei secund-divizionare: 11 ianuarie – reunirea lotului 19 ianuarie – joc de verificare…

- Violeta Vijulie, președintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), a semnat contractul de finantare a proiectului Transparența și competența in sectorul public, cod SIPOCA 870, implementat in parteneriat cu Universitatea Babes – Bolyai din Cluj – Napoca. Procedura de semnare s-a realizat…

- REȘIȚA – Primul jucator de care s-a desparțit CSM Reșița in aceasta perioada este lituanianul Deivydas Matulevicius. Atacantul a evoluat puțin in prima parte din Liga 2, in doar 8 partide din acest sezon, fiind de multe ori rezerva și nu a reușit sa marcheze vreun gol! „Clubul nostru a reziliat de comun…

- Al treilea turneu din Liga Nationala de Baschet Feminin este programat in perioada 12-13 decembrie si se va desfasura in orasele Satu Mare, Brasov si Sfantu Gheorghe.Agronomia Bucuresti nu va juca nici la acest turneu, dupa ce in cadrul echipei au fost depistate mai multe sportive pozitive la testul…

- Ripensia trebuia sa intalneasca astazi intr-o restanța CS Mioveni, care nu a mai binevoit sa se prezinte, beneficiind de o regula stupida a regulamentului, care spune ca la rejucare, daca oaspeții au cazuri de Covid și nu vor veni, ei vor caștiga partida. Trupa argeșeana a anunțat abia ieri trei cazuri…

- Corneliu Coposu s-a nascut la 20 mai 1914, in comuna Bobota, judetul Salaj, fiind fiul protopopului greco-catolic Valentin Coposu. A urmat cursurile liceului din Blaj, apoi a devenit licentiat al Facultatii de Drept din Cluj, obtinand ulterior si titlul de doctor in drept, potrivit lucrarii „Personalitatile…

- Marius Bilașco (39 de ani), directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, a comentat posibila plecare a lui Dan Petrescu (52) de la carma echipei. Dupa victoria lui CFR cu FC Argeș din acest weekend, scor 2-0, Dan Petrescu a reiterat ideea ca ar putea sa paraseasca formația ardeleana. Totuși,…

- Un barbat din comuna Negrilești a ajuns, in aceasta dimineața, la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs pe DJ 108 B, intre localitațile Razbuneni și Bobalna. Mașina in care se afla, s-a rasturnat in albia unui parau. Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, intre…