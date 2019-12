O nouă pârtie de schi în Straja Iubitorii sporturilor de iarna au parte de mai multa distracție in noul sezon de schi din stațiunea montana Straja, din județul Hunedoara. In total, au parte de 30 de kilometri de partie. Vești bune pentru iubitorii de munte și ai sporturilor de iarna. Din acest sezon, se pot distra pe nu mai puțin de 30 […] Articolul O noua partie de schi in Straja a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

