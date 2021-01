O nouă pandemie anunțată de autorități - Mutația coronavirus poate pune mari probleme ''Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi de la jumatatea lunii martie intr-o situatie extrem de dificila (...) Vom avea probabil nevoie sa intram din nou in lockdown'', anticipeaza responsabilul francez. ''Saptamana acesta va fi critica, politicienii trebuie sa decida'', a indicat Delfraissy, sugerand ca noul noul lockdown, care ar fi al treilea in Franta de la inceputul pandemiei, sa inceapa in februarie odata cu vacanta scolara de doua saptamani, care sa fie prelungita cu inca o saptamana.El crede ca aparitia noilor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

