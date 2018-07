O noua nunta regala in Anglia. Iata cine se marita!

Stiri pe aceeasi tema

- A participat la nunta lui Harry cu Meghan Markle și nu a fost singura fosta iubita a prințului la acest eveniment, in vizor fiind și Chelsy Davy. Iar cea mai recenta iubita a lui Harry, inainte de Meghan Markle, Cressida Bonas, s-a temut foarte tare sa nu o dea in bara la acest eveniment important.…

- Daca la nunta prințului Harry cu Meghan Markle regina nu a fost vazuta schițand vreun zambet, iata ca la primul eveniment de dupa nunta regala, Elisabeta a II-a a fost binedispusa. Regina Elisabeta a Marii Britanii a participat ieri la prima indatorire regala de dupa nunta nepotului sau, Harry, la Salonul…

- Mii de britanici din toate partile Regatului Unit au sarbatorit sambata evenimentul anului, nunta dintre printul Harry si Meghan Markle, participand la picnicuri sau la petreceri stradale, iar atmosfera de sarbatoare se va prelungi mult in noapte, patronii de puburi din Anglia primind permisiunea de…

- Eveniment de gala in Marea Britanie, acolo unde Prințul Harry se casatorește cu Meghan Markle, fosta actrița. La nunta sunt prezente personalitați precum George Clooney, David Beckham, Elton John, Serena Williams.

- Printul Harry si viitoarea sa sotie, Meghan Markle, vor fi cunoscuti dupa casatorie, care are loc sambata, drept ducele si ducesa de Sussex, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, cu cateva ore inainte nunta, transmite AFP.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD: liderii…

- Sora lui Meghan Markle, Samantha, a avut nevoie de ingrijire medicala in urma unei confruntari cu mai mulți paparazzi. Prietenul femeii a declarat pentru TMZ ca incidentul a avut lor in drumul spre Florida. In dreptul unei cabine de taxare, cei doi au avut o confruntare cu o echipa de paparazzi.

- Mai este doar o zi pana la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, la care vor lua parte 600 de invitati. De altfel, 200 de prieteni apropiati ai cuplului au primit invitatii si la petrecerea de dupa nunta, care va avea loc la Casa Frogmore din Windsor. Printre invitati se numara jucatoarea de tenis…

- In timp ce un public numeros din intreaga lume va urmari sambata ceremonia de casatorie a printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, cea mai mare parte dintre britanici se declara neinteresati de eveniment, este concluzia unui sondaj realizat de YouGov si dat publicitatii luni, informeaza Reuters.…