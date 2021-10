Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii britanici urmaresc atent un nou descendent al variantei Delta a Covid, care provoaca un numar tot mai mare de infecții. Delta este varianta dominanta a Regatului Unit, dar cele mai recente date oficiale sugereaza ca 6% din cazurile Covid care au fost secvențiate genetic sunt de un nou tip,…

- Alte 1666 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: Ucraina, Italia, Romania, Egipt, Spania, Israel.

- Dintre noile infectari, 2.416 s-au inregistrat la nivel local, iar celelalte 18 au fost detectate la calatori proveniti din strainatate, potrivit Agentiei de Prevenire si Control al Bolilor Infectioase (KDCA), relateaza Agerpres .Regiunea capitalei (formata din Seul, localitatea invecinata Incheon si…

- Restaurantele și barurile din Bulgaria vor fi nevoite sa se închida la ora 22:00 începând cu 7 septembrie în timp ce evenimentele sportive ținute în sali vor avea loc fara spectatori, a anunțat joi ministrul sanatații de la Sofia, citat de Reuters.Reintroducerea…

- Grecia a anuntat ca va renunta la testarea gratuita impotriva maladiei COVID-19 a persoanelor nevaccinate, cu scopul de a creste astfel ratele de inoculare si de a preveni orice crestere a numarului de infectari cauzate de varianta Delta a noului coronavirus, informeaza Reuters și Agerpres. Grecia a…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca epidemia se afla sub control. Luni nu a fost raportat niciun caz nou de transmitere comunitara a coronavirusului, o premiera in ultima luna, din iulie.Aceasta tara, care a controlat in mare parte epidemia incepand din primavara anului 2020, China se confrunta…

- Pfizer și BioNTech au depus la autoritațile de reglementare din SUA datele inițiale ale unui studiu clinic in faza timpurie pentru autorizarea celei de a treia doze a vaccinului lor anti-Covid, au anunțat luni cei doi producatori de medicamente, potrivit News.ro , care citeaza Reuters. Aceste date vor…

- Coreea de Sud si Thailanda au raportat miercuri cifre record ale infectiilor cu SARS-CoV-2 inregistrate pentru 24 de ore, informeaza News.ro. Coreea de Sud, una dintre putinele tari care a gestionat cu succes anul trecut raspandirea Covid-19, a raportat miercuri 1.896 de cazuri, cel mai mare numar inregistrat…