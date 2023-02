AJUTOR… Judetul Vaslui a fost inclus in proiectul „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta!” si va avea o noua locuinta protejata pentru victimele violentei domestice. Aceasta va avea o capacitate de sase locuri si va asigura victimelor cazare pe o durata determinata de timp de pana la un an, timp in care victimele […] Articolul O noua locuinta protejata in judetul Vaslui pentru victimele violentei Domestice apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .