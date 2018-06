Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei nu va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura…

- Candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și candidatul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, la funcția de primar al municipiului Chișinau au participat la ultima dezbatere televizata la postul de televiziune ProTV Chișinau. Candidații au adus argumente de ce fiecare…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata, joi dimineata, dupa ce in garnitura care se afla in statia Aurel Vlaicu, linia 1, a fost anuntata o urgenta medicala, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Metrorex. La ora 8:50, in trenul de metrou aflat in statia Aurel Vlaicu, linia 1 Aurel…

- Comisia speciala parlamentara pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a inceput, miercuri, dezbaterile generale asupra modificarilor aduse codurilor penale. PNL considera ca propunerile PSD-ALDE de modificare a…

- Deputatul PMP de Constanța, Robert Turcescu, vrea sa dea lovitura in afaceri! Omul de televiziune a reușit sa incheie un parteneriat pentru un proiect important ce va fi ridicat in Capitala.Turcescu „ataca” piața imobiliara, cu un proiect care vizeaza construcția unui ansamblu de locuințe,…

- Metrorex analizeaza posibilitatea implementarii in statia de metrou Victoriei 1 a unui sistem de protectie a calatorilor ce presupune instalarea de platforme cu usi culisante la peron, insa la acest moment nu exista o sursa de finantare certa, potrivit informatiilor furnizate miercuri de companie.

- Metrorex anunta ca Asocierea TIAB – Grupul VINCI LOGIC IT CONSULT SRL a propus implementarea unui “sistem de protectie a calatorilor din statiile de metrou prin instalarea de platforme cu usi culisante la peron”, in statia de metrou Victoriei 1.

- Clujul are șanse foarte mari sa devina al doilea oraș din țara, dupa București, unde exista metrou. Primarul Emil Boc a anunțat ca un grup de firme din Japonia doreste sa se implice in realizarea acestui proiect, la care clujenii viseaza de mai multi ani.